Repubblica in agitazione i giornalisti oggi in piazza | scioperano con Landini

Oggi, i giornalisti di Repubblica scendono in piazza per lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini, manifestazione contro la manovra e il governo. In concomitanza, il Comitato di redazione ha annunciato che il quotidiano non sarà in edicola domani, evidenziando una forte mobilitazione nel settore dell'informazione.

Casi della vita: oggi, 12 dicembre, è previsto lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini contro la manovra e, genericamente, contro il governo e con l'occasione il Comitato di Repubblica ha fatto sapere che domani il giornale non sarà in edicola. Sciopero insieme alla Cgil e manifestazione di piazza con il sindacato rosso. Astensione «a seguito della decisione dell'assemblea di dare il via allo stato di agitazione permanente e all'approvazione di un pacchetto di 5 giorni di sciopero a tutela della nostra identità e del perimetro di lavoratrici e lavoratori del giornale di fronte all'annunciata cessione di Repubblica e di tutto il gruppo Gedi da parte dell'editore».

Repubblica e La Stampa vendute entro fine anno, convocati con urgenza i vertici di Gedi e i Cdr delle due testate. E parte lo sciopero - Convocati direttamente dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'Editoria, Alberto Barachini ... Si legge su affaritaliani.it

Gedi in vendita, il governo convoca azienda e sindacati. Oggi lo sciopero di Repubblica - Dopo lo stop de La Stampa, ieri non in edicola, è stata l’assemblea dei redattori di Repubblica a decretare lo stato di agitazione permanente, affidando poi al comitato di redazione e alla Rsu un ... Lo riporta corriere.it

