Repubblica i greci che comprano da Elkann? Rumors | cosa vogliono fare davvero

Fonti vicine al dossier relativo al gruppo Gedi di John Elkann riferiscono che Antenna Group, il possibile acquirente, considera l'Italia un Paese strategico per la propria espansione internazionale e ribadisce che ogni iniziativa industriale viene portata avanti con il massimo rispetto per i contesti in cui opera. In Italia, proseguono le fonti, Antenna Group punta a una strategia di sviluppo, con l'obiettivo di investire nei media nazionali per farli crescere e accompagnarli verso una dimensione internazionale. Le linee guida dell'investimento - riferiscono ancora - si muovono nella tradizione del gruppo, che ha sempre dimostrato rispetto dell'indipendenza giornalistica e del pluralismo. Liberoquotidiano.it

