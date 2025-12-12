Rep Congo | Onu ' rischio escalation nella regione'

Il capo delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite ha avvertito del possibile rischio di escalation nella regione dei Grandi Laghi, a causa della recente offensiva del gruppo armato M23 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. L’allarme sottolinea la crescente tensione e la fragilità della stabilità nella zona.

Ginevra, 12 gen. (AdnkronosAfp) - Il capo delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite ha lanciato un allarme sul rischio di escalation nella regione dei Grandi Laghi a seguito della nuova offensiva del gruppo armato M23 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. "Negli ultimi giorni, la nuova offensiva lanciata dall'AfcM23 nel sud Kivu ha risvegliato lo spettro di un conflitto regionale dalle conseguenze incalcolabili", ha dichiarato Jean-Pierre Lacroix davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Iltempo.it

