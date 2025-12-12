Rennes-Stade Brestois sabato 13 dicembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 13 dicembre 2025 si apre con un emozionante derby bretone tra Rennes e Stade Brestois, due squadre alla ricerca di punti fondamentali in Ligue 1. L'incontro, in programma alle 17:00, promette spettacolo e sfide intense, con formazioni pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria in questa giornata di campionato.
Sabato di Ligue1 che si apre con un interessante derby bretone tra il Rennes di Beye e un rinato Stade Brestois. I rouge et noir vengono dalla cinquina subita in casa del PSG, un brusco risveglio dopo un ottimo periodo che è anche la terza sconfitta stagionale. Poco da fare contro i campioni uscenti, che hanno preso in mano subito la partita e fatto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Paris Saint-Germain ha strapazzato il Rennes con un sonoro 5-0, si sono visti brevi frangenti del loro vero potenziale parigino, con ancora tanti errori. ?La partita si è sbloccata al minuto 28 in maniera rocambolesca: dopo un palo colpito dal Rennes (grazie - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Rennes vs Stade Brestois 29 – 13 Dicembre 2025 - Alle 17:00 del 13 Dicembre 2025 il Roazhon Park sarà teatro di un confronto interessante di Ligue 1 tra Rennes e Stade Brestois 29. Segnala news-sports.it
Stade Brestois: un coup d'arrêt inattendu pour le nouveau stade - Mercredi, le tribunal administratif de Rennes a suspendu l'arrêté préfectoral autorisant le début ... Secondo rmcsport.bfmtv.com
Rennes 1-2 Brest : le résumé et les buts