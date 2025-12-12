Rennes-Stade Brestois sabato 13 dicembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

12 dic 2025

Sabato 13 dicembre 2025 si apre con un emozionante derby bretone tra Rennes e Stade Brestois, due squadre alla ricerca di punti fondamentali in Ligue 1. L'incontro, in programma alle 17:00, promette spettacolo e sfide intense, con formazioni pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria in questa giornata di campionato.

Sabato di Ligue1 che si apre con un interessante derby bretone tra il Rennes di Beye e un rinato Stade Brestois.  I rouge et noir vengono dalla cinquina subita in casa del PSG, un brusco risveglio dopo un ottimo periodo che è anche la terza sconfitta stagionale. Poco da fare contro i campioni uscenti, che hanno preso in mano subito la partita e fatto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

