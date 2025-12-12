Rennes-Stade Brestois sabato 13 dicembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Il derby bretone tra Rennes e Stade Brestois, in programma sabato 13 dicembre alle 17:00, promette emozioni e sfide avvincenti. Un confronto atteso nel contesto della Ligue 1, che vedrà le formazioni scendere in campo determinate a conquistare punti importanti. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici di questa partita.
Sabato di Ligue1 che si apre con un interessante derby bretone tra il Rennes di Beye e un rinato Stade Brestois. I rouge et noir vengono dalla cinquina subita in casa del PSG, un brusco risveglio dopo un ottimo periodo che è anche la terza sconfitta stagionale. Poco da fare contro i campioni uscenti, che hanno preso in mano subito la partita e fatto
Rennes-Stade Brestois, pronostici e quote: Lepaul guida i padroni di casa - Su Bet365 le quote sono simili, con il successo del Rennes a 1.
Pronostico Rennes vs Stade Brestois 29 – 13 Dicembre 2025 - Alle 17:00 del 13 Dicembre 2025 il Roazhon Park sarà teatro di un confronto interessante di Ligue 1 tra Rennes e Stade Brestois 29.
Il Paris Saint-Germain ha strapazzato il Rennes con un sonoro 5-0, si sono visti brevi frangenti del loro vero potenziale parigino, con ancora tanti errori. La partita si è sbloccata al minuto 28 in maniera rocambolesca: dopo un palo colpito dal Rennes
