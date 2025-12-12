Renica difende Conte | Con metà squadra fuori è dura per chiunque

L'articolo analizza la sfida del Napoli nel bilanciare il successo in campionato con le difficoltà in ambito europeo, evidenziando le parole di Renica che difendono Conte, sottolineando le complicazioni derivanti dalle assenze di molti giocatori. Un confronto tra due anime della squadra, tra vittorie in Italia e difficoltà nelle competizioni internazionali.

C'è un Napoli che domina in Italia, con lo scudetto sul petto e un'identità chiara, e un Napoli che in Europa fatica a decollare. La sconfitta di Lisbona ha riaperto il dibattito sul doppio volto degli azzurri e sulle difficoltà nel gestire il doppio impegno. A offrire una chiave di lettura è Alessandro Renica, intervistato da Il Mattino, che invita a contestualizzare il momento senza cercare alibi forzati. «La rosa, sulla carta, è fortissima. Il club ha fatto il massimo in estate per regalare a Conte le alternative giuste. Ma se poi hai quasi il 50% della squadra fuori, qualche problema lo dovrai pur avere», spiega Renica a Il Mattino, sottolineando come le numerose assenze abbiano inciso più di ogni altro fattore.