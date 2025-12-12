Renè Metge il pilota che fece tris alla Parigi-Dakar

Renè Metge è stato un protagonista della leggendaria Parigi-Dakar, gara estrema che ha affrontato a partire dal 1979. Nel suo debutto, partecipò con una Range Rover quasi di serie, mentre l'anno successivo si cimentò tra i camion, ottenendo un ottimo settimo posto con un Leyland Marathon. La sua carriera è strettamente legata alle sfide di questa storica competizione.

Nel 1979 disputa la prima edizione della Parigi-Dakar con una Range Rover – essendo concessionario Leyland – poco più che di serie ma deve abbandonare mentre l'anno dopo è settimo tra i camion con un Leyland Marathon.

