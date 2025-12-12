Renè Metge il pilota che fece tris alla Parigi-Dakar

Renè Metge è stato un protagonista della leggendaria Parigi-Dakar, gara estrema che ha affrontato a partire dal 1979. Nel suo debutto, partecipò con una Range Rover quasi di serie, mentre l'anno successivo si cimentò tra i camion, ottenendo un ottimo settimo posto con un Leyland Marathon. La sua carriera è strettamente legata alle sfide di questa storica competizione.

Nel 1979 disputa la prima edizione della Parigi-Dakar con una Range Rover – essendo concessionario Leyland – poco più che di serie ma deve abbandonare mentre l’anno dopo è settimo tra i camion con un Leyland Marathon. A pochi giorni dalla partenza dell’edizione 2024 la Dakar perde una parte importante della sua storia. Mercoledì 3 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

I figli di Renè Metge in Africa per ricordare papà Jonathan ed Elodie saranno al via dell'Africa Eco Race con una Range Rover per rendere omaggio al campione francese per tre volte primo alla Parigi-Dakar Nel 1981, René Metge incise per la prima volta il su - facebook.com Vai su Facebook