Regno Unito re Carlo | Le mie cure contro il cancro saranno ridotte grazie a diagnosi precoce

Re Carlo III ha annunciato in un videomessaggio trasmesso su Channel 4 che il suo trattamento contro il cancro sarà ridotto nel nuovo anno grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e all’adesione alle prescrizioni mediche. Il messaggio del monarca è giunto nell’ambito della campagna ‘ Stand Up To Cancer ‘, che punta a incoraggiare le persone a sottoporsi a screening in grado di individuare il cancro nelle fasi iniziali, quando è più facile da curare. “Oggi sono in grado di condividere con voi la buona notizia che, grazie alla diagnosi precoce, all’intervento efficace e all’adesione agli ordini dei dottori, il mio programma di cure contro il cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno”, ha affermato il re nel suo discorso. Lapresse.it

Re Carlo, la mossa senza precedenti sulla sua malattia: trema il Regno Unito

Regno Unito Re Carlo annuncia 'cure contro il cancro ridotte nel nuovo anno' - Re Carlo ha dichiarato in un discorso televisivo andato in onda su Channel 4 che, grazie alla diagnosi precoce, le sue cure contro il cancro «potranno essere ridotte» nel nuovo anno.

