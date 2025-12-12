Regione Pistarelli lascia l’incarico di capo di gabinetto di Acquaroli L’ipotesi di una corsa a sindaco di Macerata

Fabio Pistarelli ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di capo di gabinetto del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. La sua uscita apre nuovi scenari politici e alimenta le ipotesi di una possibile candidatura a sindaco di Macerata, in vista delle prossime elezioni comunali.

Macerata, 12 dicembre 2025 – Fabio Pistarelli non è più il capo di gabinetto del governatore Francesco Acquaroli. A poco più di un mese dal decreto che aveva prorogato per tre mesi l’incarico dell’avvocato maceratese, è arrivato il colpo di scena: da oggi, dopo cinque anni passati gomito a gomito col presidente, Pistarelli non è più capo di gabinetto. La prima nomina era arrivata cinque anni fa, all’indomani della conquista di Palazzo Raffaello da parte di Fratelli d’Italia. Poi il 3 novembre c’era stata la conferma, anche se per appena tre mesi, con uno stipendio di 90mila euro lordi su base annuale. Ilrestodelcarlino.it

