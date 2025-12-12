reggiolo ruba merce nel negozio in cui lavora

Un episodio di furto si è verificato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, il 12 dicembre 2025. Una donna di 27 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver sottratto merce all’interno del negozio in cui lavora. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla vigilanza nei punti vendita locali.

Reggiolo (Reggio Emilia), 12 dicembre 2025 - Una donna di 27 anni è stata denunciata dai carabinieri di Reggiolo per furto con destrezza. E’ accusata di aver rubato merce non pagata dall’esercizio commerciale in cui lavora, alla fine del turno. Era accaduto a fine estate e ora le indagini hanno permesso di chiarire la vicenda. A fine turno la donna era stata fermata da personale aziendale e dagli addetti alla sicurezza per il possesso di merce non giustificata da scontrini fiscali. Erano intervenuti anche i carabinieri. Il giorno successivo il responsabile del negozio aveva formalizzato una denuncia per furto, facendo avviare indagini anche grazie all’acquisizione delle immagini estrapolate dai video delle telecamere di sorveglianza. Ilrestodelcarlino.it

Reggiolo: sorpresa a rubare, denunciata dipendente infedele - La dipendente di un esercizio commerciale della bassa reggiana, una donna di 27 anni, è finita nei guai al termine del suo turno di lavoro: avrebbe occultato merce non pagata all’interno di un carrell ... nextstopreggio.it

