Reggiolo ruba merce nel negozio in cui lavora

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di furto si è verificato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, il 12 dicembre 2025. Una donna di 27 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver sottratto merce all’interno del negozio in cui lavora. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla vigilanza nei punti vendita locali.

Reggiolo (Reggio Emilia), 12 dicembre 2025 - Una donna di 27 anni è stata denunciata dai carabinieri di Reggiolo per furto con destrezza. E’ accusata di aver rubato merce non pagata dall’esercizio commerciale in cui lavora, alla fine del turno. Era accaduto a fine estate e ora le indagini hanno permesso di chiarire la vicenda. A fine turno la donna era stata fermata da personale aziendale e dagli addetti alla sicurezza per il possesso di merce non giustificata da scontrini fiscali. Erano intervenuti anche i carabinieri. Il giorno successivo il responsabile del negozio aveva formalizzato una denuncia per furto, facendo avviare indagini anche grazie all’acquisizione delle immagini estrapolate dai video delle telecamere di sorveglianza. Ilrestodelcarlino.it

reggiolo ruba merce negozioReggiolo: sorpresa a rubare, denunciata dipendente infedele - La dipendente di un esercizio commerciale della bassa reggiana, una donna di 27 anni, è finita nei guai al termine del suo turno di lavoro: avrebbe occultato merce non pagata all’interno di un carrell ... nextstopreggio.it

reggiolo ruba merce negozioLadro entra nel negozio e ruba la merce ma nella fuga travolge un'anziana, le commesse: «Lo conosciamo, viene sempre alla stessa ora» - Poco più che ventenne, magrebino, si presenta sempre ben vestito, un cappellino calato sul ... ilgazzettino.it

reggiolo ruba merce nel negozio in cui lavora

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, ruba merce nel negozio in cui lavora