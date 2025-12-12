Regalo hi-tech per Meloni a Natale parlamentari doneranno alla premier un ‘super Pc’

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso di fare un regalo natalizio a Giorgia Meloni, donandole un innovativo ‘super PC’. Questa tradizione di colletta si ripete anche quest’anno, con l’obiettivo di sorprendere la premier con un dono hi-tech che rappresenta un segno di stima e attenzione.

(Adnkronos) – C'è un regalo hi-tech sotto l'albero, quest'anno, per Giorgia Meloni. I parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso ancora una volta di fare una colletta per il tradizionale dono natalizio, destinato alla presidente del Consiglio e leader del partito. Se dodici mesi fa il cadeau aveva preso la forma di un letto king-size, questa . Periodicodaily.com

