Regali per le feste | dove trovare i mercatini di Natale in Bergamasca nel fine-settimana

Scopri i migliori mercatini di Natale in Bergamasca nel fine settimana, tra tradizioni artigianali ed enogastronomiche. Un’occasione ideale per trovare regali unici e vivere l’atmosfera delle festività, tra luci, decorazioni e prodotti tipici. Ecco le mete imperdibili per immergersi nello spirito natalizio tra città e provincia.

Sono numerosi i mercatini e i villaggi di Natale organizzati in Bergamasca. In città e provincia si possono trovare tante idee regalo in vista della festività spaziando fra prodotti d’artigianato ed enogastronomia. Ecco gli appuntamenti nel week-end da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. – Prodotti tipici Formaggi stagionati, salami artigianali, vini pregiati, grappe e le eccellenze della nostra terra da portare a casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

