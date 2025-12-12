Re Lear con Gabriele Lavia alla Pergola | tre ore di grande teatro

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro della Pergola di Firenze, Gabriele Lavia porta in scena una potente interpretazione di «Re Lear», un capolavoro di Shakespeare. Lo spettacolo, della durata di circa tre ore, offre un'esperienza teatrale intensa e coinvolgente, in scena fino al 19 dicembre 2025. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande teatro.

In scena fino a venerdì 19 dicembre 2025

