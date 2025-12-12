Re Carlo traguardo | parla per la prima volta del suo cancro in tv
Re Carlo affronta pubblicamente il suo cancro per la prima volta, condividendo un messaggio su Channel 4 durante la campagna
Buone notizie per re Carlo che, in un videomessaggio registrato e trasmesso su Channel 4 per la campagna "Stand Up To Cancer", a proposito del cancro che gli è stato diagnosticato quasi due anni fa, ha rivelato che una diagnosi precoce e un "intervento efficace" gli consentiranno di ridurre le cure nel nuovo anno. "Questo traguardo è sia una benedizione personale che una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro", ha affermato il sovrano inglese, facendo tirare un sospiro di sollievo ai sudditi. Questa notizia, l'ottima risposta alle cure, rappresenta il più grande aggiornamento sulla salute del re da quando ha rivelato la malattia nel febbraio 2024. Liberoquotidiano.it
