Re Carlo III ha recentemente rotto il protocollo di riservatezza della Famiglia Reale, condividendo in diretta TV dettagli sulla propria condizione di salute. Questo gesto segna un cambiamento significativo nel modo in cui i membri della monarchia comunicano con il pubblico, offrendo un aggiornamento sulla sua situazione e mostrando una maggiore apertura.

Re Carlo III rompe la riservatezza che è stata un principio cardine della Famiglia Reale per parlare in pubblico della propria malattia. In un videomessaggio registrato e trasmesso da Channel 4, il sovrano ha deciso di rivolgersi ai cittadini inglesi per informarli delle proprie condizioni di salute e invitare a fare prevenzione. La sua diagnosi è arrivata all'inizio del 2024, ma Buckingham Palace non ha mai fornito molte informazioni in proposito. Sappiamo che la malattia è stata scoperta durante gli accertamenti per un problema di ingrossamento della prostata. Da allora Carlo III sta affrontando le cure, continuando a svolgere i suoi doveri istituzionali. Ilgiornale.it

Re Carlo sta meglio. Cosa ha detto in diretta tv - Il sovrano inglese ha parlato pubblicamente della propria malattia dando buone notizie. ilgiornale.it

Re Carlo rompe il silenzio sul suo cancro: “Va meglio, ridurrò le cure. La diagnosi precoce salva la vita” - Re Carlo ha fornito un aggironamento sulle sue condizioni di salute in un videomessaggio: le cure contro il cancro saranno ridotte grazie alla risposta ... fanpage.it

