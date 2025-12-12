Re Carlo rompe il silenzio sul suo cancro | Va meglio ridurrò le cure La diagnosi precoce salva la vita

Re Carlo ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute in un videomessaggio, annunciando miglioramenti nelle sue condizioni e la riduzione delle cure contro il cancro. La sua diagnosi precoce si è rivelata fondamentale, sottolineando l'importanza di intervenire tempestivamente. Un messaggio di speranza e ottimismo da parte del sovrano.

