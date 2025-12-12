Re Carlo rompe il silenzio sul cancro | il discorso tv che segna una svolta nella monarchia

Re Carlo rompe il silenzio sul suo tumore, pronunciandosi in un discorso televisivo che rappresenta una svolta storica nella monarchia britannica. L'intervento, inedito per un sovrano, apre una nuova fase di trasparenza e vicinanza con il pubblico, segnando un momento importante nella relazione tra la Corona e il paese.

Questa sera Re Carlo parlerà alla nazione in televisione del suo cancro, in un intervento senza precedenti per un sovrano britannico. Un messaggio registrato a Clarence House, residenza condivisa con Camilla, che sarà trasmesso da Channel 4 nell’ambito della campagna Stand Up To Cancer 2025 di Cancer Research UK. Il sovrano è in cura dall’inizio del 2024, dopo il ricovero alla London Clinic e l’intervento chirurgico di gennaio. Buckingham Palace non ha mai reso noto il tipo di forma tumorale, chiarendo soltanto che non si tratta di un tumore alla prostata. Da allora Carlo III ha continuato le terapie, sospendendole solo in occasione di lunghi impegni istituzionali, come il vertice del Commonwealth a Samoa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it