Re Carlo parla del suo tumore in tv | una prima volta che sfata un tabù

12 dic 2025

Re Carlo III rompe il silenzio parlando pubblicamente della sua battaglia contro il tumore in occasione di un'intervista televisiva. È un momento storico, poiché si tratta della prima volta in cui un sovrano britannico affronta apertamente il tema della malattia in pubblico, contribuendo a sfatare tabù e a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di salute e resilienza.

Londra, 12 dicembre 2025 –  Re Carlo III  sfata un tabù e parla per la prima volta in tv da paziente oncologico. Il sovrano britannico ha infatti deciso di condividere con i sudditi la sua battaglia contro il tumore. Finora la casa reale non ha diffuso informazioni specifiche sulla malattia, anche se da più parti è stato ipotizzato che il cancro fosse alla prostata visto che la scoperta della neoplasia era avvenuta dopo un intervento alla ghiandola nel febbraio 2024. Dal canto suo, lo stesso Carlo ha cercato di mantenere inalterata la sua agenda di impegni nonostante i regolari cicli di trattamento. Quotidiano.net

