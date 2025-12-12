Re Carlo III rompe il silenzio parlando pubblicamente della sua battaglia contro il tumore in occasione di un'intervista televisiva. È un momento storico, poiché si tratta della prima volta in cui un sovrano britannico affronta apertamente il tema della malattia in pubblico, contribuendo a sfatare tabù e a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di salute e resilienza.

Londra, 12 dicembre 2025 – Re Carlo III sfata un tabù e parla per la prima volta in tv da paziente oncologico. Il sovrano britannico ha infatti deciso di condividere con i sudditi la sua battaglia contro il tumore. Finora la casa reale non ha diffuso informazioni specifiche sulla malattia, anche se da più parti è stato ipotizzato che il cancro fosse alla prostata visto che la scoperta della neoplasia era avvenuta dopo un intervento alla ghiandola nel febbraio 2024. Dal canto suo, lo stesso Carlo ha cercato di mantenere inalterata la sua agenda di impegni nonostante i regolari cicli di trattamento. Quotidiano.net

Re Carlo parla del suo tumore in tv: una prima volta che sfata un tabù - Il sovrano ha registrato un videomessaggio in cui parlerà da paziente oncologico nell'ambito della campagna 'Stand Up To Cancer' ... msn.com

Re Carlo in un discorso tv parla del cancro e fa un appello alla prevenzione - Re Carlo parla agli inglesi della sua esperienza da paziente oncologico e del suo percorso di guarigione. msn.com

“L’Avvocato era amato, Elkann no. Parla Carlo De Benedetti ? L’intervista di Salvatore Merlo La Repubblica venduta da John Elkann ai greci. Tutto questo perché? Carlo De Benedetti, l’Ingegnere, la dice chiara: “Anche per tenersi lontano dai magistrati. Ven - facebook.com facebook