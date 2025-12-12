Re Carlo parla del suo cancro in televisione | è la prima volta per un sovrano britannico

Re Carlo ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con il cancro durante un intervento televisivo, segnando un momento storico come primo sovrano britannico a parlare apertamente di questa condizione. La diagnosi è stata resa nota a febbraio 2024, dopo un intervento alla prostata, aprendo un dialogo su tematiche di salute e trasparenza nella monarchia.

Il re è in cura da febbraio 2024, quando ha reso pubblica la diagnosi, scoperta dopo un intervento alla prostata. Ma la famiglia reale non ha mai specificato il tipo di tumore né i dettagli del trattamento. Vanityfair.it

