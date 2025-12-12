Re Carlo in tv | La mia terapia contro il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno

Re Carlo III ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, la terapia contro il cancro alla prostata potrà essere ridotta nel prossimo anno. La notizia è stata comunicata durante un'intervista televisiva, evidenziando un progresso importante nel suo percorso di cura e la speranza di migliorare la qualità della vita.

(Adnkronos) – Re Carlo III ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, la sua terapia contro il cancro alla prostata potrà essere ridotta nel nuovo anno. "Questa buona notizia è possibile grazie alla diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto delle indicazioni dei medici – ha dichiarato il sovrano nell'atteso discorso su Channel .

