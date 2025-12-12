Re Carlo in tv | La mia terapia contro il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo III ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, la terapia contro il cancro alla prostata potrà essere ridotta nel prossimo anno. La notizia è stata comunicata durante un'intervista televisiva, evidenziando un progresso importante nel suo percorso di cura e la speranza di migliorare la qualità della vita.

(Adnkronos) – Re Carlo III ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, la sua terapia contro il cancro alla prostata potrà essere ridotta nel nuovo anno. "Questa buona notizia è possibile grazie alla diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto delle indicazioni dei medici – ha dichiarato il sovrano nell'atteso discorso su Channel . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

