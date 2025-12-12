Re Carlo III in tv | Le mie cure contro il cancro potranno essere ridotte nel prossimo anno

Re Carlo III si è rivolto alla nazione in televisione, condividendo un aggiornamento sulla sua salute. Il sovrano ha annunciato che le cure contro il cancro potranno essere ridotte nel prossimo anno, portando speranza e sollievo dopo mesi di incertezza. Un messaggio di ottimismo e rinnovata fiducia per il futuro.

Il re d'Inghilterra parlando in tv ha condiviso per la prima volta da mesi un aggiornamento sulla sua salute, con buone notizie. Xml2.corriere.it Re Carlo, discorso in tv per parlare del cancro: appello alla prevenzione - Il sovrano, alle prese con le cure per tenere sotto controllo un cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024, torna a rompere il tabù sulla malattia e sul suo "percorso di recupero". tg24.sky.it Re Carlo e il tumore, il percorso di recupero e l'annuncio in tv di questa sera: cosa sappiamo - La trasmissione tv vuole esortare le persone a fare gli esami di screening (che anche troppi italiani rifiutano) perché ... msn.com

