Re Carlo e l’annuncio in Tv sul tumore mai fatto prima il messaggio sul percorso di recupero | cosa sappiamo sul discorso

Stasera alle 19, Re Carlo III si rivolgerà al pubblico in televisione, condividendo per la prima volta la sua esperienza con il cancro. Un momento di grande rilevanza che segna un approccio più aperto e personale del sovrano su un tema delicato, offrendo un messaggio di speranza e resilienza a livello globale.

Questa sera alle 19 ora italiana Re Carlo III apparirà in televisione per condividere la sua esperienza con il cancro in modo inedito. Buckingham Palace ha confermato che durante un programma di beneficenza dedicato alla ricerca oncologica andrà in onda un videomessaggio del sovrano, registrato circa due settimane fa. È la prima volta che Carlo si esprime così apertamente sul suo «percorso di recupero», come lo ha definito il palazzo reale. L’importanza della diagnosi precoce secondo il sovrano. Nel suo intervento, il re britannico punterà i riflettori sugli screening preventivi. L’obiettivo è spingere più persone a non rimandare i controlli medici, dato che scoprire un tumore nelle fasi iniziali aumenta notevolmente le possibilità di guarigione. Open.online

