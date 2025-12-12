Re Carlo condivide buone notizie sulla sua malattia | Potrò ridurre la terapia nel nuovo anno

Re Carlo III ha condiviso ottime notizie riguardo alla sua salute, annunciando che, grazie a una diagnosi precoce, potrà ridurre la terapia contro il cancro alla prostata nel prossimo anno. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nella gestione della sua condizione e offre speranza per il suo percorso di cura.

Re Carlo III ha annunciato che, grazie alla diagnosi precoce, la sua terapia contro il cancro alla prostata potrà essere ridotta nel nuovo anno. "Questa buona notizia è possibile grazie alla diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto delle indicazioni dei medici - ha dichiarato il sovrano nell'atteso discorso su Channel 4, definendo questo risultato - una benedizione personale e una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro negli ultimi anni". Il monarca ha poi aggiunto di sperare che il suo esempio "possa incoraggiare quel 50% di noi che riceverà una diagnosi nel corso della vita". Iltempo.it

Re Carlo: «Le mie cure contro il cancro potranno essere ridotte nel prossimo anno» - Il re d'Inghilterra parlando in tv ha condiviso per la prima volta da mesi un aggiornamento sulla sua salute, con buone notizie ... corriere.it

Re Carlo, l'annuncio sul cancro: «Buone notizie, una diagnosi precoce può salvare la vita». Come sta e quali sono i prossimi passi - Certamente due parole piene di gioia per chi parla della propria malattia come ha fatto re Carlo, 77 anni, che in un video messaggio trasmesso sulla Bbc in ... msn.com

Da subito sostenitore del progetto di candidatura, lo chef Carlo Cracco condivide emozioni e pensieri all'arrivo della bellissima notizia che tutti aspettavamo x.com

Nel suo odierno rientro da Praga a Brno, Carlo ha sapito ancora una volta cogliere e condividere l' anima più autentica dei luoghi che attraversa. Non solo monumenti imponenti o luci natalizie ad incorniciare la città, ma anche attimi di quiete e dolcezza, come - facebook.com facebook