Ravezzani sull’offerta di Tether | Proposta provocatoria ma se Elkann fallisce nella ristrutturazione…

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Ravezzani commenta l'offerta di Tether, definendola una proposta provocatoria nel contesto attuale. Nel suo intervento, analizza le possibili implicazioni di questa iniziativa e le conseguenze di un eventuale fallimento di Elkann nella ristrutturazione del gruppo. Un'analisi che invita a riflettere sulle strategie future e sulle sfide del settore.

Ravezzani sullofferta di Tether: «Proposta provocatoria, ma se Elkann fallisce nella ristrutturazione.». Il pensiero del giornalista. L’ offerta vincolante e non sollecitata  da  1,1 miliardi di euro  presentata da  Tether  a  Exor  per rilevare la  Juventus  ha suscitato reazioni immediate nel mondo del giornalismo sportivo. Tra i primi a intervenire è stato  Fabio Ravezzani, che sul suo profilo X ha espresso forti dubbi sulla natura della proposta e sul futuro della proprietà. La proposta: provocatoria nella modalità. Ravezzani  ha interpretato la mossa di  Tether  più come un  atto di pressione  che come una semplice operazione finanziaria, mettendo in discussione la modalità con cui l’offerta è stata resa pubblica. Juventusnews24.com

