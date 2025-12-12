Ravezzani sull’offerta di Tether | Proposta provocatoria ma se Elkann fallisce nella ristrutturazione…
Luca Ravezzani commenta l'offerta di Tether, definendola una proposta provocatoria nel contesto attuale. Nel suo intervento, analizza le possibili implicazioni di questa iniziativa e le conseguenze di un eventuale fallimento di Elkann nella ristrutturazione del gruppo. Un'analisi che invita a riflettere sulle strategie future e sulle sfide del settore.
Ravezzani sull’offerta di Tether: «Proposta provocatoria, ma se Elkann fallisce nella ristrutturazione.». Il pensiero del giornalista. L’ offerta vincolante e non sollecitata da 1,1 miliardi di euro presentata da Tether a Exor per rilevare la Juventus ha suscitato reazioni immediate nel mondo del giornalismo sportivo. Tra i primi a intervenire è stato Fabio Ravezzani, che sul suo profilo X ha espresso forti dubbi sulla natura della proposta e sul futuro della proprietà. La proposta: provocatoria nella modalità. Ravezzani ha interpretato la mossa di Tether più come un atto di pressione che come una semplice operazione finanziaria, mettendo in discussione la modalità con cui l’offerta è stata resa pubblica. Juventusnews24.comRigore Inter Liverpool La spiegazione di Ravezzani sulla decisione dell'arbitro ? - facebook.com facebook#Ravezzani: “Rigore contro l’ #Inter? Non lo avrei dato ma va detta una cosa su #Bastoni” x.com