Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 12 dicembre

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la rassegna stampa della Juventus di oggi, venerdì 12 dicembre, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Un riepilogo delle principali notizie e approfondimenti dedicati ai bianconeri, per essere sempre aggiornati sulla situazione della squadra e le ultime novità del mondo Juventus.

Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 12 dicembre. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola venerdì 12 dicembre: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rassegna stampa juve prime pagine quotidiani sportivi 8211 12 dicembre

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 12 dicembre

rassegna stampa juve primeJuventus tra infortuni e modulo, il Corriere dello Sport: "Spalletti prigioniero" - "Spalletti prigioniero": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Segnala tuttomercatoweb.com

Contatto Juve-agente, Tuttosport stamani: "Spalletti-Frattesi: ci riproviamo?" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Spalletti- Come scrive tuttomercatoweb.com

Rassegna stampa: CR7 shock, le prime pagine dei quotidiani spagnoli

Video Rassegna stampa: CR7 shock, le prime pagine dei quotidiani spagnoli