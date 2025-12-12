Rapinatori di orologi in trasferta | arrestati tre napoletani

La Polizia di Bologna ha arrestato tre uomini napoletani, tra i 30 e i 48 anni, accusati di aver commesso un furto aggravato di orologi di grande valore. L’operazione si è conclusa con il fermo dei sospetti, ritenuti responsabili di aver sottratto due Rolex per un totale di 40mila euro, oltre a contanti e altri oggetti.

Milano, rapinano orologio da 25mila euro in zona corso Como: quattro arrestati, traditi da tatuaggi e video sui social

Colpivano con la tecnica dello specchietto: la Polizia arresta i due rapinatori coinvolti nei furti di orologi di pregio >> https://tinyurl.com/ytnuwrf7 - facebook.com facebook