Raoul Bova | Trattato come un appestato gli amici mi hanno abbandonato

Raoul Bova ripercorre il difficile momento vissuto dopo lo scandalo che ha coinvolto la sua vita privata, scatenato dalla diffusione di audio e messaggi da parte di Fabrizio Corona. L’attore descrive il senso di isolamento e il senso di abbandono subito, offrendo una riflessione sulla sua esperienza personale in un periodo complesso.

Raoul Bova torna a parlare dello scandalo in cui era rimasto coinvolto qualche mese fa quando Fabrizio Corona diffuse alcuni audio e messaggi che l’attore aveva inviato a Martina Ceretti, una giovane modella conosciuta su Instagram. Per settimane il divo italiano finì al centro dei gossip, deriso sui social per le frasi pronunciate alla ragazze e accusato di aver tradito la compagna Rocio Munoz Morales. Raoul Bova si sfoga sullo scandalo dell’audio rubato. Ospite di Atreju, Raoul Bova ha ricordato quei giorni, intervenendo nel panel dedicato al cyberbullismo. “Cosa ho fatto di così grave? – ha detto l’attore, parlando dell’audio diffuso da Corona e inviato a Martina Ceretti -, Sicuramente ho sbagliato, fatto errori, me ne pento ma una persona singola che aveva in mano degli audio privati li ha usati a scopo di lucro, monetizzando, diffamando, cercando consenso, per aumentare il bacino di follower dimenticando cosa andava a fare: accrescere la popolarità uccidendo una persona pubblicamente”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova: “Trattato come un appestato, gli amici mi hanno abbandonato “

