Raoul Bova si sfoga sul palco di Atreju | Massacrato per aver detto ‘occhi spaccanti’

L’attore Raoul Bova è salito sul palco di Atreju a Roma e ha rotto il silenzio dopo lo scandalo che lo ha travolto. Al centro del dibattito il panel “Non con la mia faccia. Deep fake, web reputation e odio social”, in cui Bova ha raccontato la sua esperienza con i social e le conseguenze della diffusione dei suoi audio privati inviati a Martina Ceretti, 23 anni. “Massacrato per aver detto ‘occhi spaccanti’”. “Cosa ho fatto di così grave? Sicuramente ho sbagliato, ho fatto errori e me ne pento”, ha esordito l’attore 54enne, “ma una persona singola ha utilizzato quegli audio privati a scopo di lucro, diffamando e cercando consenso, accrescendo la propria popolarità a costo di uccidere pubblicamente la mia immagine”. Tivvusia.com

"Occhi spaccanti è stata la parola più in voga prima della guerra, dei femminicidi, questa è stata l'Italia in un'estate che mi ha massacrato" Raoul Bova ha parlato di quanto gli è accaduto nel caso Martina Ceretti e di quando sono state diffuse alcune chat privat

"La mia vicenda ci deve far riflettere su quanto siamo attratti dal gossip, su quanto ci piace assistere al crollo di qualcuno". #RaoulBova