Raoul Bova | Per l' audio sugli occhi spaccanti ho subito un' uccisione pubblica Mi hanno trattato come un appestato mi sono sentito solo
Raoul Bova condivide la sua difficile esperienza di cyberbullismo, affrontata quest'estate dopo una frase sugli
L'attore partecipando ad Atreju a un panel sul cyberbullismo ha parlato della sua estate più difficile: «Non ho ceduto a un ricatto e sono stato sbeffeggiato, ridicolizzato, tutto è diventato virale. “Occhi spaccanti” è stata la parola più in voga: prima della guerra, prima delle persone uccise. È una società malata». Vanityfair.it“Occhi spaccanti è stata la parola più in voga prima della guerra, dei femminicidi, questa è stata l'Italia in un'estate che mi ha massacrato" Raoul Bova ha parlato di quanto gli è accaduto nel caso Martina Ceretti e di quando sono state diffuse alcune chat privat - facebook.com Facebook"La mia vicenda ci deve far riflettere su quanto siamo attratti dal gossip, su quanto ci piace assistere al crollo di qualcuno". #RaoulBova Vai su X
