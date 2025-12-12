Raoul Bova | Per l' audio sugli occhi spaccanti ho subito un' uccisione pubblica Mi hanno trattato come un appestato mi sono sentito solo

Vanityfair.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova condivide la sua difficile esperienza di cyberbullismo, affrontata quest'estate dopo una frase sugli

L'attore partecipando ad Atreju a un panel sul cyberbullismo ha parlato della sua estate più difficile: «Non ho ceduto a un ricatto e sono stato sbeffeggiato, ridicolizzato, tutto è diventato virale. “Occhi spaccanti” è stata la parola più in voga: prima della guerra, prima delle persone uccise. È una società malata». Vanityfair.it

raoul bova per l audio sugli occhi spaccanti ho subito un uccisione pubblica mi hanno trattato come un appestato mi sono sentito solo

© Vanityfair.it - Raoul Bova: «Per l'audio sugli "occhi spaccanti" ho subito un'uccisione pubblica. Mi hanno trattato come un appestato, mi sono sentito solo»

raoul bova audio occhiRaoul Bova ad Atreju: "Si è parlato più dell'audio sugli occhi spaccanti che della guerra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Raoul Bova ad Atreju: 'Si è parlato più dell'audio sugli occhi spaccanti che della guerra' ... tg24.sky.it

raoul bova audio occhiLo sfogo di Raoul Bova ad Atreju: “Per l’audio sugli occhi spaccanti ho subito un’uccisione pubblica. Mi hanno trattato da appestato” - L'attore ad Atreju parla dell'episodio dell'estate: "È stata un'uccisione pubblica, mi sono sentito molto solo" ... ilfattoquotidiano.it

Raoul Bova ad Atreju: Mi hanno ucciso per aver detto occhi spaccanti

Video Raoul Bova ad Atreju: Mi hanno ucciso per aver detto occhi spaccanti