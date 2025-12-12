Raoul Bova ad Atreju | Per aver detto occhi spaccanti ho subito un' uccisione pubblica – Il video

Raoul Bova racconta l’esperienza di una critica pubblica acuta, evidenziando come una semplice battuta abbia portato a un’attenzione mediatica e a conseguenze personali significative. Nel suo intervento ad Atreju, l’attore condivide il suo punto di vista sulle reazioni sociali e le conseguenze di un commento apparso pubblicamente.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 “Quello che ha pagato sono stato io. Ho pagato con l’uccisione pubblica, con una persona che mi ha sbeffeggiato e ridicolizzato. Tutti sapevano di questa parola "Occhi spaccanti", andata più in voga della guerra, delle persone che vengono uccise, delle donne, dei femminicidi, di qualsiasi altra cosa. Questo è successo durante l’estate che mi ha ucciso”. Lo ha detto Raoul Bova ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

"La mia vicenda ci deve far riflettere su quanto siamo attratti dal gossip, su quanto ci piace assistere al crollo di qualcuno". #RaoulBova x.com