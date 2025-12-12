Raoul Bova ad Atreju | Occhi spaccanti più virale delle guerre La società è malata mi hanno ucciso

Raoul Bova è intervenuto ad Atreju nel panel “Non con la mia faccia”, affrontando temi come deep fake, web reputation e odio sui social. Con parole forti, l’attore ha commentato l’impatto dei social sulla società, sottolineando come gli occhi spaccanti siano più virali delle guerre e denunciando una società malata e violenta.

Raoul Bova è intervenuto ad Atreju, durante il panel “Non con la mia faccia. Deep fake, web reputation e odio social”, organizzato da Fratelli d’Italia e introdotto da Arianna Meloni. L’attore ha ricostruito il caso che lo ha coinvolto la scorsa estate, quando audio e chat privati con la modella Martina Ceretti sono stati diffusi online senza consenso. “Cosa ho fatto di così grave? Sicuramente ho sbagliato, fatto errori, me ne pento ma una persona singola che aveva in mano degli audio privati li ha usati a scopo di lucro, monetizzando, diffamando, cercando consenso, per aumentare il bacino di follower dimenticando cosa andava a fare: accrescere la popolarità uccidendo una persona pubblicamente”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Raoul Bova ad Atreju: “Occhi spaccanti più virale delle guerre. La società è malata, mi hanno ucciso”

