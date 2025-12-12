Raoul Bova ad Atreju | Occhi spaccanti più discusso di una guerra | VIDEO

Durante l'evento Atreju, Raoul Bova ha condiviso le sue esperienze estive e il modo in cui la stampa ha affrontato il suo caso, ammettendo di essersi sentito solo. L'attore ha anche commentato sulla notorietà degli occhi spaccanti, considerandoli più discussi di una guerra, offrendo uno sguardo sincero sulla sua realtà.

Raoul Bova è stato ospite ad Atreju dove ha parlato di ciò che gli è successo quest'estate e come la stampa ha trattato il suo caso: "Mi sono sentito solo", ha ammesso

Lo sfogo di Raoul Bova ad Atreju: "Per l'audio sugli occhi spaccanti ho subito un'uccisione pubblica. Mi hanno trattato da appestato" - L'attore ad Atreju parla dell'episodio dell'estate: "È stata un'uccisione pubblica, mi sono sentito molto solo"

Raoul Bova ad Atreju sugli audio privati: "Ho pagato il rifiuto di un ricatto con una pubblica esecuzione. Occhi spaccanti? Una parola che è diventata più discussa di una guerra" - Raoul Bova ha partecipato ad Atreju, dialogando sul palco con Arianna Meloni, sorella della Premier, e Francesca Barra su temi legati a internet, privacy

