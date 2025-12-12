Raoul Bova ad Atreju | la società che lo ha distrutto oggi lo celebra come eroe

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova interviene ad Atreju, affrontando i temi delle sue recenti controversie e delle accuse che lo hanno coinvolto. Mentre parla di

Raoul Bova ad Atreju rompe il silenzio su "occhi spaccanti" e parla di "uccisione pubblica", ma la verità è che la società che l'ha massacrato lo celebra oggi come vittima esemplare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica