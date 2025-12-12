Ranking Uefa il Bologna fa sorridere l’Italia | la vittoria contro il Celta Vigo ha permesso al nostro Paese di fare un salto importante ma non solo

Il successo del Bologna contro il Celta Vigo ha portato importanti benefici nel ranking UEFA, contribuendo a migliorare la posizione dell’Italia nel panorama europeo. La vittoria, segnata dalla doppietta di Federico Bernardeschi, non solo ha rafforzato la classifica del club emiliano, ma ha anche rappresentato un passo avanti per il nostro Paese nella corsa alle prime posizioni continentali.

Ranking UEFA, il Bologna guadagna una cifra molto importante con la vittoria contro il Celtic e permette all'Italia di sorridere La grande rimonta di Vigo, firmata dalla doppietta di Federico Bernardeschi, non ha portato solo tre punti fondamentali per la classifica del Bologna e ossigeno puro per il ranking UEFA dell'Italia nella rincorsa alla Germania.

