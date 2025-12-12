Rampulla sicuro | Bastoni sa benissimo che ha fatto una stupidaggine! Bisogna essere critici e dico quella cosa

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, commenta l’episodio di Bastoni durante la partita Inter-Liverpool, evidenziando la sua opinione sulla decisione e sull’errore commesso dal difensore. Le sue parole sottolineano l’importanza di analizzare criticamente gli episodi di gioco, contribuendo a un dibattito più approfondito sulla gestione delle situazioni decisive in campo.

Inter News 24 L'ex portiere della Juve, Michelangelo Rampullo, si è espresso così sul rigore commesso da Bastoni su Wirtz in Inter Liverpool. Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha espresso il suo parere sul controverso epilogo della sfida di Champions League. L'ex portiere della Juventus, figura storica del calcio italiano, non ha usato mezzi termini per commentare l'episodio del rigore assegnato per la trattenuta di Alessandro Bastoni sul fantasista tedesco Florian Wirtz. Secondo la sua analisi, il difensore dei nerazzurri ha commesso una sciocchezza tattica evitabile: pur non ritenendo che ci fossero gli estremi per il penalty, Rampulla ha sottolineato come un giocatore del suo livello debba essere consapevole dei rischi che si corrono strattonando un avversario in area nel calcio moderno.