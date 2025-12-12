Rally Città di Cagliari | debutto con 69 equipaggi

La prima edizione del Rally Città di Cagliari si svolgerà il 13-14 dicembre, attirando 69 equipaggi, tra moderni e storici. La competizione rappresenta un debutto di grande importanza nel panorama rally isolano, con sedici vetture Rally2 pronte a sfidarsi su asfaltate strade cagliaritane, offrendo un evento ricco di adrenalina e passione.

