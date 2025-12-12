Rai a Farwest la nuova medicina germanica | viaggio tra i seguaci di Hamer

Un'inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd Hamer, l'inventore di un metodo di “non cura “dagli esiti spesso fatali. Venerdì 12 dicembre, alle 21.25 su Rai 3, "FarWest", la trasmissione di Salvo Sottile, racconta le storie di alcuni pazienti, svelando un sistema che, tra santoni e naturopati, tuttora opera in Italia, nonostante le denunce e i processi. Si resta sul tema della sanità anche nel servizio sull'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, uno dei più grandi del Sud Italia dove - nonostante il cambio dei vertici - continuano a emergere presunti episodi di malasanità e diverse morti sospette, quattro solo nel 2025. Iltempo.it

RAI 3 * “FARWEST” – 12/12 (21.25) : «LA NUOVA MEDICINA GERMANICA DI HAMER TRA SEGUACI E VITTIME, L’OSPEDALE RUGGI CON MORTI SOSPETTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ...

RAI 3 * “FARWEST” – 12/12 (21.25) : «LA NUOVA MEDICINA GERMANICA DI HAMER TRA SEGUACI E VITTIME, L’OSPEDALE RUGGI CON MORTI SOSPETTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Un’inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd Hamer, l’inventore di un metodo ... agenziagiornalisticaopinione.it

Farwest, dalla nuova medicina germanica agli aggiornamenti su Garlasco: le anticipazioni di questa sera venerdì 12 dicembre - Il programma di Salvo Sottile si apre con un'inchiesta sulla nuova medicina germanica, tra i seguaci di Ryke Geerd ... corrieredellumbria.it

Ci sono medici per cui le malattie non esistono, dottori che rifiutano la chemio e credono che il dolore sia sintomo di guarigione. Sono i seguaci di Ryke Geerd #Hamer, l’inventore della Nuova Medicina Germanica. L’ex medico tedesco è morto nel 2017, ma in x.com

Venerdì sera alle 21,30 su Raitre torna #farwest, ecco di cosa ci occuperemo - facebook.com facebook