Ragazzo di 19 anni gambizzato al Tuscolano caccia a due uomini | Hanno sparato per uccidere

Un ragazzo di 19 anni è stato gambizzato al Tuscolano e trasportato all'ospedale di Tor Vergata, dove si trova in condizioni stabili. La Polizia di Stato è al lavoro per individuare due uomini sospettati di aver sparato con l'intento di uccidere, indagando negli ambienti dello spaccio di Roma Est.

il giovane è stato ricoverato in ospedale a Tor Vergata, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato indagano negli ambienti dello spaccio di Roma Est. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rachele Turina Dopo l’esperienza positiva di Gabriele, 14 anni, ragazzo autistico, diverse famiglie si sono avvicinate alla struttura - facebook.com Vai su Facebook

Un ragazzo di 20 anni sta dando lezioni di personalità a tutti! #Yildiz è l'unico giocatore di #SerieA con più di 5 gol e più di 5 assist (6+6) in tutte le competizioni 25/26, ed il 2° più giovane tra quelli dei top 5 campionati, dietro a #Yamal! [Opta] Starboy! ? #Ju Vai su X

Ragazzo di 19 anni gambizzato al Tuscolano, caccia a due uomini: “Hanno sparato per uccidere” - Un ragazzo di 19 anni è stato gambizzato nella serata di mercoledì 10 dicembre in via Calpurnio Pisone al Tuscolano. fanpage.it scrive

Un ragazzo di 19 anni gambizzato nel cortile di casa - È stata colpita da due proiettili, ma gli spari sarebbero stati almeno 5. Scrive rainews.it

Agguato fuori dal bar, uomo gambizzato davanti alla compagna: presi due complici dello sparatore

Video Agguato fuori dal bar, uomo gambizzato davanti alla compagna: presi due complici dello sparatore Video Agguato fuori dal bar, uomo gambizzato davanti alla compagna: presi due complici dello sparatore