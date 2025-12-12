Ragazzo di 19 anni gambizzato al Tuscolano caccia a due uomini | Hanno sparato per uccidere

Un ragazzo di 19 anni è stato gambizzato al Tuscolano e trasportato all'ospedale di Tor Vergata, dove si trova in condizioni stabili. La Polizia di Stato è al lavoro per individuare due uomini sospettati di aver sparato con l'intento di uccidere, indagando negli ambienti dello spaccio di Roma Est.

il giovane è stato ricoverato in ospedale a Tor Vergata, non è in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato indagano negli ambienti dello spaccio di Roma Est.

