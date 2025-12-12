Ragazza sequestrata e picchiata per oltre 24 ore a Pavia | si salva mandando la posizione a un amico

Una ragazza è stata sequestrata e picchiata per oltre 24 ore a Pavia. Riesce a salvarsi inviando la sua posizione a un amico, che allerta le forze dell'ordine. L'uomo responsabile, con precedenti penali, è stato arrestato per sequestro di persona e denunciato per maltrattamenti.

