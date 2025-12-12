Raffaella Di Caprio premiata come miglior attrice al Vesuvius Film Festival 2025
Raffaella Di Caprio si aggiudica il premio come miglior attrice al Vesuvius Film Festival 2025. Riconosciuta come una delle interpreti italiane più affascinanti, il suo talento si distingue nel panorama del cinema indipendente, consolidando una carriera in continua ascesa.
Raffaella Di Caprio è indicata come una delle interpreti italiane più affascinanti. Nel 2025 il suo percorso incrocia il Vesuvius Film Festival, dove riceve il riconoscimento di miglior attrice per un lavoro cinematografico che consolida il rapporto con il cinema indipendente. Un festival ambientale campano tra cultura dell’immagine e tutela del territorio La VI edizione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Un Natale Rosso Sherlock...di Francesca Draghetti--Teatro Arcobaleno, Roma:):):) clip #3
Raffaella Carrà non ha solo fatto ballare generazioni: ha insegnato che la libertà di essere se stessi è il ritmo più potente di tutti. #50ing - facebook.com Vai su Facebook