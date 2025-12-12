Rafa Nadal sorprende tutti si è operato alla mano destra | cosa è successo

Rafa Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra a causa di un'artrosi grave, sorprendendo il mondo del tennis. L'ex campione spagnolo ha scherzato sulla sua condizione, anticipando un lungo percorso di recupero e facendo il punto sulla sua condizione in vista dei prossimi tornei, tra cui gli Australian Open.

ALCARAZ CROLLO SHOCK CONTRO SINNER: NON POSSO FARCI NULLA LA DIAGNOSI DI NADAL SORPRENDE TUTTI!

