Raf Bonetta conquista Napoli | premio e nuova pizzeria già sold out

Napoli celebra Raf Bonetta, il maestro pizzaiolo che ha conquistato i Pizza Doc Awards 2025 con il premio “Apertura dell’Anno”. La sua nuova pizzeria è già sold out, testimoniando il successo e l’affetto del pubblico, e confermando la sua posizione di rilievo nel panorama della pizza contemporanea.

Napoli torna a stringersi attorno a Raffaele "Raf" Bonetta: ai Pizza Doc Awards 2025 il maestro pizzaiolo si è aggiudicato il premio "Apertura dell'Anno", un sigillo che rafforza la sua posizione nella pizza contemporanea e racconta un lavoro costruito, giorno dopo giorno, su studio, tecnica e disciplina. Un riconoscimento che pesa, perché parla di metodo .

