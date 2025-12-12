Raccolta differenziata Ferrara regina in regione Ma il resto della provincia abbassa il dato

Ferrara si conferma leader in regione per la raccolta differenziata, mentre il resto della provincia mostra un calo dei dati. L'Emilia-Romagna si distingue nel panorama nazionale, con un tasso di riciclo che raggiunge il 79% nel 2024, superando il Veneto, tradizionale prima in classifica. Un trend che evidenzia l'impegno della regione nella gestione sostenibile dei rifiuti.

Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

