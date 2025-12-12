Rabbia e slogan | a centinaia contro Virtus–Hapoel | VIDEO

A Bologna, centinaia di giovani palestinesi hanno manifestato in strada contro la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. La protesta, caratterizzata da rabbia e slogan, riflette il malcontento e la delusione della comunità palestinese nei confronti dell'evento sportivo. Il video documenta le tensioni e le emozioni che hanno accompagnato questa manifestazione.

Rabbia e delusione attraversano la protesta dei Giovani palestinesi, scesi in strada nel tardo pomeriggio a Bologna per contestare la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. Una manifestazione nata come presidio e poi diventata corteo, che si è svolta in modo prevalentemente. Bolognatoday.it

