Rabbia e slogan | a centinaia contro Virtus–Hapoel | VIDEO

A Bologna, centinaia di giovani palestinesi hanno manifestato in strada contro la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. La protesta, caratterizzata da rabbia e slogan, riflette il malcontento e la delusione della comunità palestinese nei confronti dell'evento sportivo. Il video documenta le tensioni e le emozioni che hanno accompagnato questa manifestazione.

Rabbia e delusione attraversano la protesta dei Giovani palestinesi, scesi in strada nel tardo pomeriggio a Bologna per contestare la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. Una manifestazione nata come presidio e poi diventata corteo, che si è svolta in modo prevalentemente. Bolognatoday.it In centinaia protestano in Israele contro l’espansione dell’offensiva a Gaza - Cresce la rabbia in Israele contro il governo Netanyahu dopo l’approvazione del nuovo piano per espandere l’offensiva e occupare la Striscia di Gaza. lettera43.it Pro Pal in Piazza della Scala: slogan contro Netanyahu e per l'imam di Torino - La manifestazione in vista della tradizionale prima del Piermarini, il 7 dicembre ... msn.com

