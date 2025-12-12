Rabbia e slogan | a centinaia contro Virtus–Hapoel | VIDEO
A Bologna, centinaia di giovani palestinesi hanno manifestato in strada contro la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. La protesta, caratterizzata da rabbia e slogan, riflette il malcontento e la delusione della comunità palestinese nei confronti dell'evento sportivo. Il video documenta le tensioni e le emozioni che hanno accompagnato questa manifestazione.
Rabbia e delusione attraversano la protesta dei Giovani palestinesi, scesi in strada nel tardo pomeriggio a Bologna per contestare la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv. Una manifestazione nata come presidio e poi diventata corteo, che si è svolta in modo prevalentemente. Bolognatoday.it
In centinaia protestano in Israele contro l’espansione dell’offensiva a Gaza - Cresce la rabbia in Israele contro il governo Netanyahu dopo l’approvazione del nuovo piano per espandere l’offensiva e occupare la Striscia di Gaza. lettera43.it
Pro Pal in Piazza della Scala: slogan contro Netanyahu e per l'imam di Torino - La manifestazione in vista della tradizionale prima del Piermarini, il 7 dicembre ... msn.com
Vedendo le immagini dell' assalto squadristico alla Stampa ho provato una rabbia immensa. Quello slogan violento e idiota "giornalista terrorista sei il primo della lista" mi riporta a un passato che credevamo ormai lontano. I dubbi di qualche ipocrita sono com - facebook.com facebook
Decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Sofia, capitale della Bulgaria, scandendo slogan come “Dimissioni” e “Fuori la mafia”. “Il governo si dimette”, ha annunciato il giorno dopo il primo ministro Rossen Jeliazkov in risposta alle manifest x.com
Centinaia di giovani in corteo per il clima