RIP – Ritorno in platea | alla Posta Vecchia il monologo di Luca Gaeta e Salvatore Rancatore

A Agrigento, al teatro della Posta Vecchia, va in scena “R.I.P. – Ritorno in platea”, un monologo scritto da Luca Gaeta e Salvatore Rancatore. Lo spettacolo esplora temi di riflessione e introspezione, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e significativa.

Arriva ad Agrigento “R.I.P. – Ritorno in platea”, lo spettacolo scritto da Luca Gaeta e Salvatore Rancatore e portato in scena al teatro della Posta Vecchia. In programma sabato 13 dicembre alle 21 e domenica 14 dicembre alle 18, il monologo vede sul palco Salvatore Rancatore con la regia di Luca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

