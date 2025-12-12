Quindicesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | ottava vittoria per Milano sconfitto il Panathinaikos
Nella quindicesima giornata di Eurolega 2025/2026, Olimpia Milano ottiene la sua ottava vittoria stagionale superando il Panathinaikos con il punteggio di 96-89. La squadra italiana conferma la sua forma e infligge ai greci il loro sesto ko, consolidando la propria posizione in classifica e dimostrando grande determinazione sul campo.
Ottava meraviglia per l’ Olimpia Milano che, nella quindicesima giornata basket Eurolega 20252026, batte il Panathinaikos per 96-89, infliggendo ai greci il sesto ko. Match già deciso nel primo tempo, dove i meneghini prendono il largo grazie ad uno scatenato Brooks, autore di 26 punti, di cui 20 tra i primi due periodi. QUINDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS 96-89 I greci partono meglio nel primo periodo, mettendo il muso avanti grazie ad un ottimo Sloukas(21-26). Nel secondo quarto arriva la grande rimonta di Milano, con 33 punti realizzati e 18 subiti, sotto il segno di uno straordinario Brooks, che firma quattro triple consecutive per un totale di 20 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
