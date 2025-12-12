Questo è Papà | nuovo libro dell’Ambasciatore e Presidente del MCF Davide Vinciprova

“Questo è Papà” è il nuovo libro dell’Ambasciatore e Presidente del MCF, Davide Vinciprova. Un viaggio nel tempo e nella cultura, che unisce politica e valori per tutelare il nucleo familiare. Un’opera che offre una guida per affrontare le sfide della vita, evidenziando l’importanza della figura paterna e dei principi fondamentali della famiglia.

Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 Dicembre e in replica Domenica 14 e 21 Dicembre, nel cuore della città, verrà presentato il nuovo libro del Presidente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Questo è Papà”: nuovo libro dell’Ambasciatore e Presidente del MCF Davide Vinciprova

