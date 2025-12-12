Quello che Landini e Meloni non dicono sul calo della produzione e l' aumento del lavoro

L'articolo analizza le dinamiche nascoste dietro il calo della produzione e l'aumento del lavoro nel contesto della legge di Bilancio, evidenziando le posizioni di Landini e Meloni. La piattaforma dello sciopero generale della Cgil si inserisce in un quadro complesso di tensioni sociali ed economiche, spesso trascurate dai dibattiti pubblici.

La piattaforma dello sciopero generale della Cgil contro la legge di Bilancio, ormai una tradizione italiana che cade tra il Black friday e il Natale (. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quello che Landini e Meloni non dicono sul calo della produzione e l'aumento del lavoro

Landini definisce “cortigiana” Meloni. La premier sui social: “La sinistra mi dà della prostituta”

Video Landini definisce “cortigiana” Meloni. La premier sui social: “La sinistra mi dà della prostituta” Video Landini definisce “cortigiana” Meloni. La premier sui social: “La sinistra mi dà della prostituta”

Cerca Video Caricamento del Video...

"Il governo Meloni ha peggiorato la Fornero" Il commento di Maurizio Landini - facebook.com Vai su Facebook

Ex #Ilva, #Landini: #Meloni convochi subito tavolo a Palazzo #Chigi #cgil Vai su X

Quello che Landini e Meloni non dicono sul calo della produzione e l'aumento del lavoro - Oltre le narrazioni semplicistiche di governo e sindacati, l'economia italiana è vero rebus: mentre l'industria produce sempre meno da tre anni, gli occupati e le ore lavorate continuano a salire. Lo riporta ilfoglio.it

Sondaggi politici 2025: Meloni sotto 28%, Pd a -6%/ Primarie campo largo: Schlein tallonata da Conte e Salis - Sky su partiti e primarie del campo largo per il 2027: calo Meloni e Lega, salgono Pd e AVS, rebus leader a sinistra ... Secondo ilsussidiario.net