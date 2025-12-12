Quell' idea brianzola di fermare Pedemontana come è stato fermato il ponte sullo stretto

Da quasi un anno sono avviati i cantieri per Pedemontana, ma i sindaci brianzoli, pur non proponendo più di fermare l’opera, ora chiedono compensazioni e riduzioni sui pedaggi della futura tratta Milano-Meda, facendo riferimento alla decisione di bloccare il ponte sullo Stretto come esempio di interruzione di grandi progetti.

I cantieri sono partiti (ormai quasi da un anno). I sindaci, a malincuore, adesso sono scesi in campo non per bloccare l'opera ma per chiedere compensazioni e sconti per i pedaggi della futura Milano-Meda. Ma c'è chi in Brianza è certo che Pedemontana può essere ancora fermata. È il Movimento 5.

Quell'idea (brianzola) di fermare Pedemontana "come è stato fermato il ponte sullo stretto" - Che cosa hanno in comune i progetto del ponte sullo stretto di Messina e della maxi autostrada che attraverserà la Brianza? Si legge su monzatoday.it