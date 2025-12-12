Quelle auto parcheggiate sui marciapiedi di via Onorato

In via Onorato, le auto parcheggiate sui marciapiedi sono ormai una presenza costante, nonostante numerose segnalazioni alla polizia municipale. Questa situazione crea disagi per pedoni e residenti, evidenziando una problematica che persiste nel tempo e richiede interventi efficaci per garantire il rispetto delle norme di parcheggio e la sicurezza di tutti.

Nonostante le molteplici segnalazioni già inviate alla polizia municipale, succede che ad ogni ora del giorno ormai vi siano una o più auto posteggiate sul marciapiede di via Onorato. Nelle vicinanze sono presenti diverse scuole e ciò costringe genitori, bambini e ragazzi a camminare sulla.

